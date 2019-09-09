Россия — Казахстан: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификационной кампании чемпионата Европы—2020 Россия — Казахстан. Встреча в Калинниграде начнётся сегодня, 9 сентября, в 21:45 мск.



Ставка: Россия выиграет и не пропустит за 1.75.



«Прогноз на матч Россия — Казахстан. Россия победит всухую, победит в первом тайме, и Казахстан не забьёт.



Не так хорошо футболисты играют в своих клубах, но когда собираются в сборных, а матч с Шотландией это показал, им в кайф играть друг с другом.



На сегодняшний день Казахстан нам не соперник, а если мы выиграем этот матч, то практически выйдем в финальную часть чемпионата Европы. Думаю, что в этой игре Россия не отпустит соперника», — сказал Ловчев.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.