Россия — Казахстан: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2020
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификационной кампании чемпионата Европы—2020 Россия — Казахстан. Встреча в Калинниграде начнётся сегодня, 9 сентября, в 21:45 мск.
Ставка: Россия выиграет и не пропустит за 1.75.
«Прогноз на матч Россия — Казахстан. Россия победит всухую, победит в первом тайме, и Казахстан не забьёт.
Не так хорошо футболисты играют в своих клубах, но когда собираются в сборных, а матч с Шотландией это показал, им в кайф играть друг с другом.
На сегодняшний день Казахстан нам не соперник, а если мы выиграем этот матч, то практически выйдем в финальную часть чемпионата Европы. Думаю, что в этой игре Россия не отпустит соперника», — сказал Ловчев.
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