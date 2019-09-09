Шотландия — Бельгия: прогноз Игоря Кытманова на матч квалификации Евро-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 6-го тура группы I квалификации Евро-2020 Шотландия — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.70.

«Несмотря на то что Шотландия считается командой домашней, думаю, противопоставить бельгийцам они ничего не смогут. За последние годы шотландцы лишь один раз из множества матчей зацепили одно очко в противостоянии с Бельгией, а так в основном одни поражения. Если брать последние шесть матчей, там одна ничья, в 2001 году, остальное – поражения всухую.



Если Бельгия смогла себе позволить против Сан-Марино сыграть в энергосберегающем режиме, оставить на скамейке запасных Ромелу Лукаку или Мертенса, который вышел на замену, то против шотландцев выйдут все сильнейшие и будут максимально сосредоточены.



И, судя по тому что увидел у Шотландии против сборной России, в матче с Бельгией и подавно их шансов не вижу. Поэтому взял бы сборную Бельгии с форой (-1)».