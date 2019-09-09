Эксперты назвали ставки россиян на матч Россия — Казахстан в отборе Евро-2020

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан начнётся сегодня, 9 сентября, в 21:45 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



98% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, по 1% — на успех Казахстана и ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 94% объёма рынка при коэффициенте 1.55. 6% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.45).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу сборной России. На этот исход поставлено 72% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на то, что россияне забьют как минимум 2 гола (11%), на минимум 3 гола в матче (7%), на победу команды Станислава Черчесова минимум в 2 мяча (6%) и на то, что в матче будет минимум 2 гола (4%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что сборная России забьёт как минимум 2 гола с коэффициентом 1.28. Средняя сумма ставки на игру — 550 рублей.

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