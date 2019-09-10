Англия — Косово: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Англия — Косово. Встреча начнётся 10 сентября в 21:45 мск.



Ставка: победа Англии минимум в 3 мяча за 1.90.



«Косовары показывают интересный футбол что в предыдущем отборе, что сейчас. И уже не стоит удивляться, что Косово обыгрывает такую признанную команду, как Чехия.



Но стоит отметить, что для Косово очень важен фактор своего поля, где команде обеспечивается великолепная поддержка, которая меняет ее облик. На выезде же всё не так страшно для соперников косоваров. Тем более для такого соперника, как Англия.



Англия в прошлом туре с невероятным изяществом расправилась со сборной Болгарии. И я думаю, что что-то подобное мы увидим и в предстоящей встрече.



Кейн в отличной форме, Стерлинг хорош. Ротация в команде большая, и Гарет Саутгейт многое себе в этом плане может позволить. Не может позволить главный тренер англичан одного – расслабления. Но я думаю, что этой сборной Англии это не грозит. Поэтому Ф1 (-2,5) мне кажется оптимальным вариантом на эту встречу», — сказал Казанский.

Англия – Косово. Прогноз: Кейн и компания учинят новый разгром Эксперты продолжают сомневаться в мощи сборной Англии, на чём мы и постараемся сыграть.