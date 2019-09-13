Аргентина — Франция: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/2 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Аргентина — Франция.



Ставка: победа Аргентины с форой (+6,5) за 1.76.



«По своему составу французская сборная выглядит гораздо сильнее. Но ведь и сербы по составу выглядели перед четвертьфиналом сильнее Аргентины. Но команда тренера Эрнандеса имеет характер и несколько отличных исполнителей. Кампаццо — лучший разыгрывающий турнира. Мне кажется, что он может претендовать и на место в пятёрке лучших по игре в защите. Отличные снайперы на задней линии Вильдоза и Лапровиттола. Очень прибавил в ходе турнира Гарино. Дал понять, что не зря занимает место в составе мадридского «Реала» Декк. Ну и, конечно, Луис Скола. Именно этот ветеран сплачивает команду, не даёт впасть в уныние после неудач. Аргентинцы не борются, а сражаются. В этом их сила.



Франция после победы над США должна испытывать невероятный подъём. Тройка Гобер — Фурнье — де Коло провела эту игру на высочайшем уровне. Их партнёры, которых тренер Колле выпускал на поле, отбивались в защите, как львы. В конце концов французы одержали историческую для себя победу. Думаю, что на игру против Аргентины Франция выйдет с ощущением своего превосходства над соперником.



Это и хорошо, и плохо. Аргентина ведь не дрогнет и не прогнётся. Для того чтобы обыграть такую команду, нужна не только мотивация или мастерство. Нужно стремление дорабатывать каждый эпизод, бороться за каждый мяч», — сказал Гомельский.

Испания – Австралия, Аргентина – Франция. Прогноз на матчи ЧМ-2019 После вылета американцев шанс появился у каждого. Соперники будут грызть паркет в борьбе за золото.