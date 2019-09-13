«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» Мг в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ак Барса» с учётом ОТ за 1.67.



«Ак Барс» на старте сезона провёл всего три матча. С этим связано и то, что команда не очень высоко стоит в таблице Востока, так как было всего три игры. Эти матчи на выезде получились вот какими – ЦСКА казанцы проиграли 2:3, но смотрелись очень достойно. Я бы не удивился, если бы «Ак Барс» победил. Ткачёв сделал дубль, очень здорово тогда играла команда Квартальнова. Это новый тренер, который провёл хорошую предсезонку, изменил стиль игры, больше стало атаки. «Ак Барс» в нынешнем сезоне мне очень нравится. В следующем матче команда победила «Йокерит», забросив 5 шайб в гостях. Ещё в одном матче победили «Сочи», забросив уже 6 шайб в гостях. Представляете, что будет дома? «Ак Барс» проводит первый домашний матч перед своими болельщиками, сумасшедший ажиотаж – «Металлургу» придётся очень тяжело.



«Магнитка» победила в этом сезоне только однажды – в матче с «Северсталью». Игра закончилась со счётом 4:2, очень тяжёлый матч, я бы не удивился, если бы «Северсталь» тогда победила. «Магнитка» валилась, уволили главного тренера Яндача. Новый тренер Илья Воробьёв сказал ключевые слова на пресс-конференции о том, что «Металлург» не бежит, провалена физика на предсезонной подготовке. Сейчас не хватает «Магнитке» функционалки. Что может сделать сейчас Воробьёв, если у него матчи идут через день? Они сейчас играют на выезде, летают из города в город, у них нет времени её восстановить. Надо как-то дотянуть до ноябрьского перерыва на Евротур, чтобы поработать и вытянуть команду.



Получается, что сейчас «Ак Барс» и «Магнитка» находятся в несколько разном состоянии. Поэтому у «Ак Барса» будет преимущество. Помимо этого «Ак Барс» имел на два дня больше времени на отдых, потому что последний матч провёл 7 сентября, если не ошибаюсь.



В этой связи мне понравился коэффициент на победу «Ак Барса» по итогам встречи. За это дают 1.67 в БК «Фонбет».



Вторая ставка – гол в каждом периоде. «Магнитка» проиграла последний матч «Нефтехимику» — младшему брату «Ак Барса» 0:3. Понятно, что, имея Мозякина в составе, уральцы захотят что-то забить, так что голы с их стороны, скорее всего, будут», — сказал Лысенков.

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