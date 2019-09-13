СКА — ЦСКА: когда матч КХЛ, какие ставки и коэффициенты

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, шансы команд практически равны. Поставить на победу СКА в основное время матча можно с коэффициентом 2.40 (вероятность 39%). Сделать ставку на москвичей можно за 2.65 (36%). На ничейный исход матча предлагается коэффициент 3.85 (25%).



Шансы СКА победить с учётом овертайма эксперты оценили коэффициентом 1.83 (51%). На ЦСКА можно поставить за 1.97 (49%).



Прогноз «Чемпионата»: ЦСКА не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.



СКА сменил тренера и довольно ощутимо перебрал костяк из-за отъезда нескольких ключевых хоккеистов в НХЛ. Естественно, после такого говорить о какой-то стабильности в нападении не приходится. Алексею Кудашову потребуется время на перераспределение нагрузки и подбор оптимальных сочетаний.



Сами по себе перепады – нормальное явление, тем более на старте сезона после смены тренера и ухода ряда лидеров. Но конкретно в матче с ЦСКА этот фактор рискует оказаться ключевым. Красно-синие лучше всех в КХЛ умеют караулить чужие ошибки и наказывать за потерю концентрации.



Единственный явный плюс хозяев – календарь. Они проведут вторую кряду встречу на своём льду, да ещё и с форой в лишние сутки на восстановление и подготовку.



ЦСКА накануне уступил в Нижнем Новгороде (1:2 ОТ), явно держа в голове поединок со СКА. На это на пресс-конференции намекнул и сам Никитин. Два матча подряд в регулярке красно-синие проигрывают редко, а костяк у них сыгран лучше. Можно проверить П2 за 2.38. Вариант попроще – Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Кудашов и Никитин не станут торопиться ЦСКА уступил в Нижнем Новгороде, матч со СКА – прекрасный шанс исправиться.