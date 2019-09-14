«Норвич» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Норвич» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Сити» с форой «-2,5» за 2.05, победа «Сити» всухую за 2.15.



«Игра пройдет в Норидже. К матчу команды подходят с одинаковой, может быть, мотивацией, но на разных берегах расположены эти команды. Во-первых, «Манчестер Сити» не пропускает на выезде в Норидже достаточно давно. Во-вторых, «Норвич» в лучшем случае гол за игру забивает «Манчестеру», в то время как «горожане» двумя не ограничиваются — два и выше. В-третьих, Пукки на старте забивает в каждом матче и недавно оформил хет-трик. Его игра, пожалуй, главное открытие сезона. «Норвич» со стремлением играть в футбол более атакующий, чем, наверное, может себе позволить, скатился на дно английской Премьер-лиги. И не думаю, что «Манчестер Сити» позволит забить хотя бы один мяч в свои ворота. У «Норвича» худшая оборона, при этом команда обладает стремлением играть в атаку за счет сильных качеств финского форварда.



Исходя из всего вышесказанного не вижу ни одного шанса у «канареек» на гол и на ничью. На мой взгляд, «Манчестер Сити» выиграет крупно в целом, одержав победу в каждом из таймов, «Норвич» не забьет. Также кажется, что будет верховая игра — более 2,5 мяча, потому что «Манчестер Сити» на два очка на старте опять «Ливерпуль» отпустил. Думаю, дальше отпускать не намерен. Одна осечка произошла — для такого клуба это более чем достаточно в первых турах».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.