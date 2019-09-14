«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2019/20 «Фиорентина» — «Ювентус».
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.94.
«Совсем скоро большой матч в чемпионате Италии. «Ювентус», который играет увлекательно в первых турах, гостит у «Фиорентины». Летом она удивила всех. Во-первых, новый владелец с большими деньгами, во-вторых, трансферы. «Фиорентина» подписала Франка Рибери. Да, игрок возрастной, но он звезда мирового футбола. Были и другие переходы.
Игра будет интересной. «Фиорентина» — еще сырая команда, у «Юве» больше мощи, больше статуса. Для болельщиков «Фиорентины» «Ювентус» — самый принципиальный соперник. Если команда хочет себя как-то проявить, показать уровень, надо обыгрывать «Ювентус». Тогда у болельщиков будет другое отношение к происходящему.
Думаю, матч будет с голами. Игра будет остроатакующей. «Фиорентина» хочет забить и выиграть, а «Юве» приехал за тремя очками, поэтому моя ставка — тотал больше 3,5 мяча. Думаю, можно рисковать и искать в этом счастье».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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