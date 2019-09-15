«Тамбов» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Тамбов» — ЦСКА.



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.67.



«ЦСКА сумел приобрести игрока в последний день трансферного окна. Это Лукас Сантос. Понятно, что это молодой парень, много вопросов есть относительно него, хотя у него довольно хорошая пресса.



Что касается «Тамбова», то он не обладает сильным составом, но играет эмоциями, огромным желанием и мотивацией. Но чемпионат России настолько непредсказуемый, что я бы не стал исключать шансы команды Григоряна набрать очки.



Так как это игра соперников, которые стараются играть очень аккуратно — хотя это и не всегда получается — именно в обороне, я бы сделал ставку на тотал меньше 2,5 гола».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.