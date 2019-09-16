ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.50.



«Если смотреть на результаты «Локомотива» на старте чемпионата, то ЦСКА имеет хорошие шансы на победу. С другой стороны, «армейцы» тоже пока что играют не очень стабильно. Но, думаю, после поражения от «Торпедо» они будут мотивированы на ближайшие игры и на домашней площадке обыграют гостей из Ярославля. ЦСКА дома — фаворит против любой команды КХЛ, только на старте чемпионата они проиграли «Авангарду» (1:3), но затем на своём льду сумели дважды победить своих оппонентов.



«Локомотив» после неудачного старта будет набирать ход. Им нужно, чтобы главный тренер лучше познакомился с командой, чтобы команда поняла его установку, тактику. И после этого результаты пойдут вверх.



«Локомотив» имеет на один день больше для подготовки к этому матчу. Но мне кажется, этот факт никак не повлияет на исход игры, так как сейчас у команд много сил, игроки хорошо подготовлены к сезону.



Матч не будет результативным, потому что «Локомотив» много не забьёт. Тяжело сказать, сколько забьёт ЦСКА, но «Локомотив» при лучших раскладах забьёт две шайбы. ЦСКА может выиграть и с минимальным преимуществом. Ожидаю борьбу до финальной сирены в этом матче», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сорокин остановит ярославцев Четыре предыдущие очные встречи «Локо» и ЦСКА получились низовыми.