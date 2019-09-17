«Лион» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лион» — «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Матч, вокруг которого, думаю, очень большое внимание. «Зенит» на самом деле попал в непростую группу, там все команды считают, что у них есть шансы, чтобы пройти дальше. Самих петербуржцев давно не было в Лиге чемпионов. Мы, конечно, хотим, чтобы команда прошла в плей-офф, но очевидного превосходства над соперниками по группе у «Зенита» я не вижу.



Первая игра должна задать тон всему турниру. Для «Зенита» важно быть конкурентоспособным во Франции.



Не думаю, что «Зенит» будет защищаться. Понимаю, что «Лион» — однозначный фаворит, ставки принимаются с коэффициентом 1.7 на его победу. Но выберу вариант «обе забьют». Мне кажется, «Зенит» должен что-то показать в атаке. Ну а французы вряд ли в домашнем матче оставят «Зенит» без повреждений. Так что «обе забьют» с коэффициентом 1.9», — сказал Андронов.

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