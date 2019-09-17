«Челси» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Челси» — «Валенсия».



Ставка: победа «Челси» за 1.90.



«У «Челси» молодая команда, мало обученная, неопытный тренер Фрэнк Лэмпард. Ушёл Азар, нет форварда. Есть проблемы с невозможностью дозаявки новых футболистов. «Челси» ждёт очень сложный сезон. Не зря команда начала его с поражения от «МЮ» со счётом 0:4. Последняя игра против «Вулверхэмптона», выигранная со счётом 5:2, наводит на оптимизм. У «Челси» есть кадровые проблемы, но вернулся Рюдигер. Он был заменён досрочно из-за микротравмы, но, как я понимаю, против «Валенсии» он сыграет. С возвращением немецкого защитника оборона синих стала выглядеть солидней. В целом защита перестроилась. Если раньше играли в два центральных защитника, то теперь играют в три. Как сказал Лэмпард, они всю паузу на матчи сборных наигрывали схему в три центральных защитника.



Для «Валенсии» это плохо, потому что для её сдвоенного центра атаки неудобно играть против команд с тремя центральными защитниками. Что касается «Валенсии» — ужасающее моральное состояние команды. Тренер Марселиньо, которого очень любили футболисты и болельщики, который выиграл первый за 12 лет Кубок Короля и вывел команду в Лигу чемпионов, был уволен. Уволен был по глупости владельцем команды Питером Лимом.



Новый тренер Селадес начал ужасающе. К 7-й минуте на «Камп Ноу» он получил 0:2. Там не обошлось без невезения, потому что два удара в створ ворот обернулись двумя голами. В итоге «Валенсия» проиграла со счётом 2:5, а к 90-й минуте уступала 1:5. Какого-то характера и стержня, которые были при Марселиньо, совершенно не было видно. Плохое моральное состояние футболистов. Я не думаю, что «Валенсия» за три дня вдруг соберётся и покажет характер. При Марселиньо показала бы, а при Селадасе не очень верится в эту «Валенсию», хотя нет никаких глобальных травм, потерь. Игра на «Камп Ноу» была ужасающей, и симптомов к перестроению не было видно.



Ладно бы это был домашний матч и поддержка болельщиков, а тут команда отправляется на сложный выезд. С мыслями и пониманием, что поездка на «Стэмфорд Бридж» — это самое сложное, что предстоит на групповом этапе. Проиграть этот матч не так уж и страшно, потому что надо выигрывать дома у «Лилля», дома у «Аякса» и выходить из группы. Проиграть на «Стэмфорд Бридж» совсем не сложно.



В последнее время «Валенсия» в Англии играла не очень успешно. Последний вылет в еврокубках был в полуфинале Лиги Европы от «Арсенала», который в итоге в финале был повержен «Челси». Думаю, что в этом матче «Челси» выиграет. Молодые игроки, которые вышли на авансцену, проявляют себя хорошо. Против «Вулверхэмптона» было забито пять голов, укрепилась оборона. В состоянии сыграть Педро, Аспиликуэта, а англичане против испанских клубов в основном играют успешно. Мне кажется, что «Челси» додавит и при своих болельщиках, будучи мотивированным, победит растерянную «Валенсию».



Был бы рад ошибиться, но скептически смотрю на перспективы «Валенсии» после смены главного тренера. Так что с высоким коэффициентом 1.90, который предлагает «Фонбет», мне нравится ставка на победу «Челси», — сказал Вишневский.

«Челси» — «Валенсия». Прогноз: Абрахам поможет Лэмпарду усмирить испанцев Синие начнут и выиграют.