«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Наполи» тоже попали в одну группу, но тогда была настоящая компания смертников. Где вместе с «мерсисайдцами» и неаполитанцами сражались могучий «Пари Сен-Жермен» и непредсказуемая сербская «Црвена Звезда».



Кстати, «Ливерпуль» проиграл тогда, проиграл все три выездных матча в своей группе. Однако сумел зацепиться за второе место, оттеснив на третье как раз «Наполи», который на своей легендарной арене смог вырвать победу у англичан, голом Лоренце Инсинье на последней минуте.



Ну и помните фантастическую игру, в общем-то, за выход в плей-офф, когда на «Энфилде» уже «Ливерпуль» выиграл у «Наполи». Оба тренера, Юрген Клопп и Карло Анчелотти, сумели в основном сохранить костяк своих команд. Противостояние между «Ливерпулем» и «Наполи» специалисты называют центральным в группе I. В обеих командах великолепная линия атаки, тут вопросов нет. Наверняка Клопп и его парни помнят крайне нервные поединки, о которых я говорил. Я думаю, что они не будут против ничейного результата», — сказал Елагин.

«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Анчелотти нейтрализуют друг друга Неаполитанцы и «красные» повторят тактическую дуэль из прошлого сезона. Ставить на «верх» опрометчиво.