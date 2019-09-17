«Лион» – «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.83.



«Насколько я знаю, «Лион» — это очень сильная команда, и хотя в межсезонье её покинули несколько игроков, вместо них пришли хорошие футболисты. Я думаю, что уровень остался довольно-таки высоким. Я считаю их фаворитами, потому что они проводят домашний матч. Если бы игра проходила на нейтральном поле, то тогда шансы я бы оценивал как равные.



Наши клубы не всегда удачно играют с французами, так что будет тяжёлый выезд. На стадионе Лиона играть с ними будет очень непросто. В прошлом сезоне даже «Барселона» сыграла там вничью (0:0). В этом матче у «Зенита» будут проблемы ещё и потому, что в команде много травмированных.



Я думаю, что команда Семака не будет раскрываться и сыграет в закрытый футбол. «Лион» будет понимать, что «Зенит» способен сыграть на контратаках, и французы отнесутся к этому внимательно. Мне кажется, что очень мало моментов будет в этом матче, и, соответственно, мы увидим не больше двух забитых мячей. Никто не станет рисковать, тем более в первом туре. Даже если будет забит гол, всё равно другая команда будет действовать очень внимательно в обороне и не станет форсировать события. У «Зенита» достаточно оборонительных игроков, которые могут здорово играть в защите и перестраиваться, поэтому мы увидим осторожную игру.



Если рассуждать с точки зрения турнирной стратегии, то ничья будет вполне нормальным результатом. Четыре команды группы практически равны, нет ярко выраженного аутсайдера или фаворита, то есть все будут терять очки. В этой игре важно не столько набрать одно очко, сколько отобрать два очка у команды, которая играет на чужом поле. В данной ситуации фактор своего поля сыграет очень важную роль, то есть дома надо стараться не терять очки. Поэтому, как говорил Лобановский, «ничья на выезде и победа дома — это замечательный результат», — сказал Радимов.

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