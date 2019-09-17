«Лион» — «Зенит»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура группы G Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Лион» — «Зенит».



Ставка: «Лион» не проиграет и обе забьют за 2.00.



«Лион» отпустил Фекира, Менди и Ндомбеле, но взял вместо них очень крепких и перспективных игроков. В центр обороны приехал из “Сампдории” Андерсен, из лигочемпионского “Лилля” забрали на левый фланг обороны Коне и опорника Мендеса.



Да, проект у Сильвиньо пока экспериментальный, но “Лион” в прошлом сезоне щелкнул по носу “Манчестер Сити” пару раз, не проиграл ни одного матча в группе, а заодно сыграл на ноль дома с “Барселоной” в плей-офф.



В чемпионате начали ярко и результативно, но затем посыпались проблемы с набором очков, но они никак не связаны с созданием голевых моментов. Их у “Лиона” полно в каждом матче, но могут где-то не забить и пропустить. Ведь оборона, пожалуй, самая слабая линия в этой команде на фоне остальных.



То, что с “Амьеном” сыграли вничью в последнем туре, можно легко объяснить. Депай просидел в запасе с прицелом на “Зенит”. Коне и Мендес в чемпионате были дисквалифицированы, а Денайер травмирован. Но это не помешало Дембеле опять забить, да еще парочку.



У “Лиона” прекрасный выбор на скамейке запасных. К чему все это? К тому, что “Лион” в этой встрече не проиграет. Его проблемы в защите можно компенсировать, ведь игра у французов есть. “Зениту” надо использовать свои шансы и, самое главное, давить на “Лион”. У петербуржцев тоже есть качественный состав, но игра не всегда стабильна, а ведь “Лион” заставить россиян играть на высоких скоростях. Интенсивность, вернее ее отсутствие все 90 минут – это главная проблема наших клубов в Лиге чемпионов.



В общем, “Лион” точно не проиграет, а обе команды забьют. Это первый тур, все хотят набирать очки. Смысл сидеть в обороне? Тем более в такой группе», — сказал Неценко.



«Лион» — «Зенит». Прогноз: Дзюба снова подрессирует французских «львов» У «Лиона» наметился мини-кризис. «Зенит» способен удачно стартовать в Лиге чемпионов.