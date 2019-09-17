«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.20.
«От этого матча, конечно, надо ждать забитых мячей. «Боруссия» реабилитировалась в выходные — выиграла крупно у «Байера» и не пропустила. Это хороший знак.
Но тут приедет в гости «Барселона». Она пропускает почти постоянно, но это Лига чемпионов, серьёзная мотивация, к тому же возвращается Месси. А даже без Месси «Барса» забивала очень много. Месси, скорее всего, появится на замену.
Думаю, Месси выйдет на замену и забьёт. Но основная ставка — «тотал больше 3,5 мяча». Обе команды очень много забивают у себя в чемпионатах. Класс и у тех, и у других запредельный. Голы будут обязательно. А результат может быть любым, это всё-таки старт группового этапа», — сказал Титов.
- 17 сентября 2019
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:04
- 16 сентября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00