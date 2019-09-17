«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.20.



«От этого матча, конечно, надо ждать забитых мячей. «Боруссия» реабилитировалась в выходные — выиграла крупно у «Байера» и не пропустила. Это хороший знак.



Но тут приедет в гости «Барселона». Она пропускает почти постоянно, но это Лига чемпионов, серьёзная мотивация, к тому же возвращается Месси. А даже без Месси «Барса» забивала очень много. Месси, скорее всего, появится на замену.



Думаю, Месси выйдет на замену и забьёт. Но основная ставка — «тотал больше 3,5 мяча». Обе команды очень много забивают у себя в чемпионатах. Класс и у тех, и у других запредельный. Голы будут обязательно. А результат может быть любым, это всё-таки старт группового этапа», — сказал Титов.

«Боруссия Д» — «Барселона». Прогноз: Вальверде накажут за трусость в Дортмунде Оборона каталонцев – тихий ужас. Пако, Ройс и Санчо заставят тер Штегена вынимать мячи из сетки.