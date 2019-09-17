Эксперты оценили шансы Кокорина и Мамаева вернуться в сборную России

Сегодня, 17 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Скоро футболисты возобновят свою профессиональную карьеру. Букмекеры оценили шансы скандальных игроков сыграть за сборную России в отборе к Евро-2020.



Поставить на то, что Кокорина вызовут в сборную России для подготовки к одному из оставшихся матчей отборочного турнира Евро-2020, можно с коэффициентом 5.80. Это примерно 17% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 1.1 (83%).



Шансы Павла Мамаева аналитики оценили на порядок ниже. Вероятно, это связано с тем, что пока неизвестно, где футболист продолжит карьеру. Поставить на то, что Мамаева вызовут в сборную, можно за 10.00 (9%). Сделать ставку на то, что Черчесов не станет вызывать Мамаева, можно с коэффициентом 1.02 (91%).



В отборе на Евро-2020 сборной России осталось сыграть четыре матча. В октябре команда Станислава Черчесова сыграет с Шотландией и Кипром, а в ноябре — со сборными Сан-Марино и Бельгии.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».