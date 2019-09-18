«Байер» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Локомотив» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: ТМ 3 гола за 1.62.
«Московский «Локомотив» начинает свой лигочемпионский путь матчем в Леверкузене. К сожалению, играть придется без братьев Миранчуков, с травмированным Хеведесом. Думаю, Юрий Семин понимает, что лезть в открытый бой с «Байером» смерти подобно.
«Локомотив» сыграет от обороны, в три центральных защитника. Он постарается не позволить «Байеру» разогнаться.
«Байер» проиграл 0:4 в последнем туре, и до этого он не забил. Получается, что в двух подряд матчах «Байер» не может распечатать ворота соперника. Думаю, «Локомотив» постарается продлить эту серию «Байера». Он сыграет максимально аккуратно. «Локомотиву» очень важно брать очки с этим соперником, чтобы рассчитывать хотя бы на выход в еврокубковую весну. Чтобы брать очки, надо хорошо играть в обороне. Семин это прекрасно понимает.
Надеюсь, что «Локомотив» не рассыпется так, как в прошлом сезоне, когда проиграли крупно «Галатасараю». Здесь верю, что оборона «Локомотива» не дрогнет, а где надо — Гильерме выручит. Самому «Локо» можно рассчитывать на стандарты или какие-то контратаки. Сомневаюсь, честно говоря, что «Локомотив» забьет. Буду верить, что он не пропустит.
Поэтому я бы рассмотрел «тотал меньше 3 мячей» за 1,62. Можно быть смелее и сыграть «тотал меньше 2,5 мяча» за 2,12. Очень хороший коэффициент», — сказал Генич.
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