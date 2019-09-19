«Базель» — «Краснодар»: прогноз Игоря Кытманова на игру Лиги Европы

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Базель» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.68.
«Команды играют в Швейцарии. «Краснодар» в четырёх предыдущих выступлениях в Лиге Европы неизменно начинал с гостевых встреч и обязательно забивал.
Что касается «Базеля», то эта команда довольно часто играла с российскими клубами – 13 матчей, 6 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Что касается домашних встреч, то здесь статистика получше – 4 победы и 2 поражения.
«Краснодар» в гостях выглядит не так успешно, как дома. Но сейчас «Краснодар» на ходу, он выиграл у «Крыльев Советов» 4:2, команда много забивает, играет в атакующий футбол. Есть определённые проблемы в опорной зоне – Камболов выглядит не так, как хотелось бы, не на там уровне, Газинский травмирован. Что касается атаки, то здесь положительный момент – выздоровел Ари, который уже забил в матче с «Крыльями Советов». Мне видится, что «Краснодар» забьёт в этой встрече, тем более что «Базель» уже не та неприступная команда. Мы неизменно привыкли видеть «Базель» в чемпионах Швейцарии последние годы, но два сезона подряд чемпионом становился «Янг Бойз». Но в нынешнем сезоне «Базель» опережает «Янг Бойз». Команда много забивает – 16 мячей в 6 матчах. Это лучшая статистика в швейцарском чемпионате. При этом «Базель» пропускает практически в каждой игре.
Мне здесь видится неплохой ставка на то, что забьют обе команды, тем более что «Фонбет» даёт на это хороший коэффициент 1.68. «Краснодар» забьёт наверняка, а «Базель» на своём поле не будет играть на ничью. С трудом верится, что этот матч будет безголевым. Итак, «обе забьют» за 1.68», — сказал Кытманов.
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