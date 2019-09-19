Во сколько играют «Лудогорец» — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 19 сентября, в матче группового этапа Лиги Европы встретятся «Лудогорец» и ЦСКА. Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: обе забьют – нет за 1.82.



Впереди ещё пять туров, однако стартовый поединок станет во многом определяющим для «Лудогорца». Получится победить – болгары станут всерьёз претендовать на выход из группы, при любом другом исходе шансы зацепиться за результат перенесутся из реальной плоскости в теоретическую.



Для ЦСКА еврокубки важны по понятным причинам. В стане «армейцев» на счету каждая копейка, а само выступление под взором множества скаутов должно стать дополнительной рекламой для выгодной продажи и раскрутки своих футболистов. Стратегически гостевая ничья смотрится неплохо, но вряд ли Виктор Гончаренко будет настраивать своих парней на добычу одного очка.



Квалификация Лиги Европы показала, насколько аккуратно и осторожно «Лудогорец» старается действовать в обороне. «Армейцы», может, и хотели бы созидать больше, чем сейчас, но не позволяют кадровые ресурсы. На наш взгляд, за коэффициент 1.82 стоит проверить ставку на отсутствие голов в исполнении хотя бы одной команды.



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«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол «Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.