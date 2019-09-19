«Айнтрахт» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Арсенал» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: ТБ 3 гола в матче за 2.15.



«Айнтрахт» прилично пошумел в прошлом сезоне в Лиге Европы. Он едва не вышел в финал. Многие помнят, что в группе он одержал шесть побед, хотя соперники были очень сильными — «Лацио», «Марсель». И сил не хватило, чтобы хорошо провести концовку в чемпионате Германии. Так бы попали в Лигу чемпионов.



Но сейчас много изменений у «Айнтрахта». Ушли Ребич, Йович и Аллер. Великолепное атакующее трио было, забили на троих порядка 50 мячей во всех турнирах. Но сейчас всё иначе. И «Айнтрахт» не так опасен. Но тренер у него думающий. Мне кажется, вскоре «Айнтрахт» снова будет показывать интересный футбол.



Ну а «Арсенал» остаётся «Арсеналом». Вели 2:0 в последнем туре чемпионата, победу удержать не сумели. По-прежнему крен в атаку, в обороне ничего хорошего, Давид Луис здесь не сильно хороший помощник.



Думаю, лондонцы спровоцируют весёлую игру, а «Айнтрахт» с удовольствием её поддержит. Поставлю на «тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.

«Айнтрахт» — «Арсенал». Прогноз: немцы зададут жару Давиду Луису и Сократису «Канониры» отскочили в Уотфорде, но во Франкфурте будет не легче.