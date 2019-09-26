«Торино» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч итальянской Серии А «Торино» — «Милан».
Ставка: победа «Торино» с форой (0) за 1.76.
«Милан» отвратительно стартовал в чемпионате Италии. «Милан» уже успел проиграть дерби. «Милан» при Джампаоло никак не может прийти к какой-то единой схеме. Уже очевидно всем, что 4-3-3 наиболее удобная для «Милана» схема, где Сусо играет справа с вариантами слева, будто Чалханоглу. Тем не менее, Джампаоло играет по 4-3-1-2. Главный тренер пытается что-то придумать, но ничего не получается. Вы же видели, что произошло в дерби?
«Торино» выигрывал первые два тура, но затем от чего-то вдруг проиграл двум не самым сильным соперникам — “Лечче” и “Сампдории”. Последним даже не забили ни разу. Хотя, команда раскатилась благодаря ранним раундам Лиги Европы, пусть там они обидно и вылетели от “Вулверхэмптона”. И все же я ставлю команду Мадзарри выше. У них уже собранная команда, сформированная. Схема, по которой они работают не первый год — три центральных защитника, пять вообще. А дальше достаточно футболистов в средней и атакующей линии, которые что-то придумывают и создают. Тот же Белотти сейчас находится в хорошей форме.
Я думаю, что здесь нужно взять «Торино» с форой 0. «Торино» точно в этом матче не проиграет, а скорее всего, даже выиграет. Учитывая все проблемы «Милана», который создает не так уж и много голевых моментов, играет бессвязно и неважно. Тем более, «Милан» не может выиграть в Турине уже около четырех-пяти лет. Кстати, в большинстве случае в Турине случается ничейный результат. Предлагаю вам еще рассмотреть вариант с ничьей, но сам выберу «Торино» с форой (0)», — сказал Шнякин.
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