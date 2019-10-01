«Аталанта» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Шахтёр» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал «Шахтёра» больше (1) за 1.92.



«Интересная игра Лиги чемпионов. Для «Аталанты» участие в таком турнире — новый опыт. Для «Шахтёра» — привычное дело.



Я бы не стал обращать внимание на то, что «Шахтёр» получил по ушам от «Манчестер Сити» в первом туре. Это большого значения не имеет. «Шахтёр» прекрасно понимает, что не «Манчестер Сити» является его соперником за выход из группы, а как раз итальянская команда.



Думаю, «Шахтёр» едет в Италию с оптимистичными мыслями. Мне кажется, играть от обороны и бояться «Аталанту» «Шахтёр» не должен. Он постарается поймать на ошибках, неопытности итальянскую команду. Мне кажется, это должно получиться.



Выберу ставку «индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 1 мяча» за 1.92. По-моему, это лучший вариант», — заявил Андронов.



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