«Арсенал» — «Стандард»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Стандард».
Ставка: «Арсенал» выиграет и не пропустит за 2.4.
«Если бы матч проходил в Бельгии, то я бы, наверное, советовал играть на верх и на то, что обе команды забьют. Но так как речь идёт о Лондоне, то ставка «тотал меньше 2,5 гола» выглядит очень вероятной. Аргументирую это тем, что невысокая результативность свойственна «Стандарду» в последних еврокубковых матчах Лиги Европы. На этот исход достаточно неплохой коэффициент — более 2.5.
Несмотря на то что «Стандард» в последних матчах Лиги Европы играл надёжно в обороне, «Арсенал» — это команда, которая выиграла в первом туре этого розыгрыша, и в национальном чемпионате дела у неё налаживаются потихонечку. Поэтому мне кажется, что «Арсенал» победит в этом матче, «Стандард» не забьёт и низовая игра», — говорит Казаков.
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