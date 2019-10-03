«Севилья» — АПОЭЛ: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги Европы

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» — АПОЭЛ.



Ставка: победа «Севильи» с форой «–1.5» за 1.75.



«Мы с вами говорим о футболе и прямо сейчас обратимся к Лиге Европы. «Севилья», которая играет, как представляется, в совершенно проходной группе, встретится с АПОЭЛ.



Мы с вами обсуждаем матч, который для АПОЭЛа гораздо важнее, чем для «Севильи». Дело в том, что если у киприотов какая-то борьба за выход из группы будет, то «Севилья», я думаю, будет проходить маршем. И, наверное, «Севилья», может стать достаточно важным игроком и в испанской лиге — об этом мы ещё поговорим, и в европейском сезоне.



Я всё-таки думаю, что, несмотря на то что «Севилья» в последнее время стала играть несколько хуже — прежде всего по результату, на игре с АПОЭЛом этот временный отход от лопетеговского результата, наверное, не скажется. Такое было у Лопетеги. Вспомните, в прошлом сезоне «Реал» начинал тоже нестабильно. Это неизбежные издержки перемены стиля и изменения собственного лица.



Но «Севилья» в этой игре — однозначный фаворит. Основываясь на том, что они несколько последних матчей сыграли не совсем удачно, я предложил бы взять их победу с форой «–1,5». Мне кажется, что «Севилья» дома, на «Рамон Санчес Писхуане», может раскатать АПОЭЛ, они умеют это делать. Пусть они делают это нерегулярно, но делать это точно умеют. Поэтому вот такую ставку я выбираю: «Севилья» с форой «–1,5». По-моему, это хороший вариант».



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