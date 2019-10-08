Эксперты: Овечкин — фаворит в борьбе за звание лучшего снайпера НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным претендентом на звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ.



Исходя из котировок букмекеров, поставить на то, что именно Овечкин выиграет приз «Морис Ришар Трофи», можно за коэффициент 4.5.



Ближайшими преследователями Александра являются Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (7.0) и его одноклубник Джон Таварес (10).



Напомним, Овечкин — восьмикратный обладатель награды «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019). В текущем сезоне на счету Овечкина одна заброшенная шайба в трёх матчах. Лидируют в списке снайперов Остон Мэттьюс и Энтони Манта.

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