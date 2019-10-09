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Германия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Германия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч
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Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на международный товарищеский матч сборных Германии и Аргентины.

Ставка: тотал больше (2,5) за 1.77.

«Германия в последнее время оставляла большие вопросы по своему обновлению и игре. Для немцев это хорошая возможность для самоутверждения. Аргентина тоже неоднозначно воспринимает результат, который она показала на Кубке Америки.

Кстати, когда в последний раз между собой играли эти команды товарищеский матч сразу после чемпионата мира 2014 года, где немцы выиграли, то в той игре Аргентина оказалась сильнее, мотивированнее, целенаправленнее. Конечно, она не поставила под сомнение результат финала, потому что сравнивать официальные игры с товарищескими сложно, но показала, что она является большой силой. Я думаю, что и сейчас дело будет обстоять так же – немцы по щелчку пальцев не заиграют. Да, они будут стараться и пытаться всячески восстановить своё реноме, пошатнувшееся в играх с Голландией, но Аргентина — серьёзный соперник.

Поскольку игра товарищеская, то надо уйти от результата в ставке. Есть хороший вариант ставки на тотал больше (2,5) с коэффициентом 1.77. Мне кажется, что здесь отсиживания в обороне точно не будет, обе команды будут стараться играть в атакующий футбол. Матчи сборной Германии с сильными соперниками в последнее время – это прекрасный вариант для ставки тотал больше, потому что у немцев большие проблемы в обороне», — говорит Андронов.

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