Германия — Аргентина: прогноз Игоря Кытманова на товарищеский матч

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на международный товарищеский матч сборных Германии и Аргентины.



Ставка: победа Аргентины с форой (+1) за 1.5.



«Немцы на «Сигнал Идуна Парк» принимают Аргентину в товарищеском матче. Но три дня спустя Германию ждёт матч отборочного этапа Евро-2020 с Эстонией, поэтому я думаю, что Йоахим Лёв поэкспериментирует с составом в игре с южноамериканцами.



Я напомню, что последняя встреча этих соперников состоялась в 2014 году, тогда аргентинцы выиграли со счётом 4:2. Но тут куда важнее, что в финале чемпионата мира немцы обыграли Аргентину 1:0. Я думаю, что и на этот раз игра будет упорной.



Да, у Аргентины не будет дисквалифицированного Месси, но в любом случае у Скалони будет хороший состав. Там будут и Дибала, и Лаутаро, и поправившийся Де Пауль. У Германии наверняка Лёв доверит место тер Штегену. Ну а так, как я уже сказал, могут быть эксперименты.



Понятно, что немцы — фавориты игры, но аргентинцев с форой (+1) дают за очень неплохой коэффициент. Поэтому, учитывая статистику встреч за всю историю, где у Аргентины положительный баланс, я бы взял с удовольствием именно южноамериканцев. Особенно с учётом того, что Германия обычно не выкладывается в товарищеских матчах.



Большинство аргентинцев играют в Европе, потому что остальные участвуют в Кубке Либертадорес, но и европейский десант Аргентины силён. Да и, в отличие от немцев, аргентинцы будут играть основным составом», — говорит Андронов.



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