Россия — Шотландия: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную игру Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.6.



«Фаворит этого матча ясен — это Россия. Станислав Черчесов проделал отличную работу после чемпионата мира – команда играет стабильно, у неё есть свой стиль, и, что важно, в коллективе чувствуется хорошая рабочая атмосфера. После поражения от Бельгии Россия выиграла пять матчей подряд и пропустила всего один гол.



Есть хороший сплав опытных игроков и подбирающейся к основе молодёжи. Больше всего мне нравится Баринов из «Локомотива». Считаю, что уже сейчас он — один из лучших игроков России, а в ближайшее время может стать одним из лучших в Европе на своей позиции. Тактически это очень умный футболист, понимающий игру. Было бы интересно посмотреть на него в основе сборной.



У Шотландии же большие проблемы с игрой, особенно с атакой – эта команда почти не забивает. Думаю, и в «Лужниках», где наверняка будет особенная атмосфера, ей забить не удастся.



Мой прогноз – сухая победа России как минимум в два мяча», — говорит Гратакос.

Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить Дзюба поздравит Путина разносом британцев на поле легендарных «Лужников».