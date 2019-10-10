Россия — Шотландия: прогноз Григория Телингатера на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало — в 21:45 мск.
Ставка: Россия забьёт больше 1,5 мяча и победит за 1.90.
«Заманчиво выглядит ставка, что у России будет тотал больше 1,5 и победа. В эти параметры укладывается результат первого матча между этими сборными. Теперь же игра пройдёт в «Лужниках». Этот стадион имеет магический эффект – давит на соперников, придаёт эмоций хозяевам. Ожидается более 60 тысяч зрителей.
Шотландцы выглядят обречёнными, понимая, что им не светит второе место в группе даже в случае победы над Россией. Ну, будут они отставать от нас не на 9, а на 6 очков. У России впереди Кипр и Сан-Марино. Свой шанс шотландцы упустили в Глазго. Особого куража от шотландцев я не жду. При желании можно даже присмотреться к чуть более рискованному прогнозу: у России будет тотал больше 2,5 и победа за 3.40».
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