Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Россия — Шотландия: прогноз Чарли Николаса на матч квалификации Евро-2020

Россия — Шотландия: прогноз Чарли Николаса на матч квалификации Евро-2020
Ставки 0

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ставка: точный счёт 2:0 за 5.50.

«Что тут скажешь, шансы Шотландии напрямую отобраться на Евро-2020 минимальны. Сборная России уверенно победила в Глазго в сентябре, практически сняв все вопросы. Россия ещё не обеспечила себе попадание на турнир, но сейчас это всего лишь вопрос времени.

Думаю, шотландцы сыграют от обороны и постараются использовать шанс в контратаке или после стандарта. Но Россия в конечном счёте забьёт и победит. Я бы поставил на 2:0".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить
Дзюба поздравит Путина разносом британцев на поле легендарных «Лужников».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019