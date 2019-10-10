Россия — Шотландия: прогноз Чарли Николаса на матч квалификации Евро-2020
Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: точный счёт 2:0 за 5.50.
«Что тут скажешь, шансы Шотландии напрямую отобраться на Евро-2020 минимальны. Сборная России уверенно победила в Глазго в сентябре, практически сняв все вопросы. Россия ещё не обеспечила себе попадание на турнир, но сейчас это всего лишь вопрос времени.
Думаю, шотландцы сыграют от обороны и постараются использовать шанс в контратаке или после стандарта. Но Россия в конечном счёте забьёт и победит. Я бы поставил на 2:0".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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