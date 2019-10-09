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Россия — Шотландия: прогноз Евгения Ловчева на отборочную игру Евро-2020

Россия — Шотландия: прогноз Евгения Ловчева на отборочную игру Евро-2020
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.

Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.

Ставка: победа России за 1.55 или тотал меньше (2,5) за 1.65.

«Шотландцы — довольно умелые футболисты. Но уж очень большая разница сейчас в очках у команд. Россия имеет прежде всего психологическое преимущество. Тем более ещё и на выезде победили шотландцев. Не думаю, что много голов будет забито, потому что Шотландия будет играть от обороны, да и Россия не будет рваться забивать. Мне кажется, что победа России будет небольшой», — говорит Ловчев.

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