Украина — Литва: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч седьмого тура группы В квалификации Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет с командой Литвы.



Ставка: Украина выиграет первый тайм с форой (-1) за 1.7 или 1-й тайм — ИТБ1 (1,5) за 2.4.



«Лидер группы В сборная Украины принимает сборную Литвы. Месяц назад на выезде украинцы добились победы со счётом 3:0, и там команда Шевченко должна была уже в первом тайме выносить соперника. 0:3 — это ещё литовцы отскочили, будем откровенны, хотя во втором тайме и у Литвы шансы отличиться были.



Мне кажется, что сейчас Украине легче играть против топовых команд, таких как Португалия и Сербия, чем против Люксембурга и Литвы. С ними мотивации чуть-чуть не хватает, может быть, настроя. Но я уверен, что Андрей Шевченко со своим тренерским штабом найдёт правильные слова для футболистов перед этой встречей.



Понимая, что впереди суперпротивостояние с португальцами, всё-таки дома Украина литовцев обыгрывать должна, причём достаточно уверенно. Думаю, украинцы ещё в первом тайме постараются оформить себе комфортное преимущество, а уже во втором в эконом-варианте довести дело до победного свистка.



Поэтому я бы сыграл первый тайм с форой Украины (-1) за 1,70. И рассмотрел бы вариант, если Украина окажет давление, хороший прессинг на первых минутах на ворота литовской сборной, то она может дрогнуть и как минимум два мяча пропустить. Поэтому ещё рассмотрел бы индивидуальный тотал хозяев поля в первом тайме больше 1,5 гола за отличный коэффициент 2,40», — говорит Генич.



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Украина – Литва. Прогноз: Зинченко и компания порадуют Шевченко Литва разгромно летит фаворитам и уступает даже Люксембургу. Украинцы легко возьмут три очка.