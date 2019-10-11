«Ак Барс» – ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА.
Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше (4.5) за 4.15.
«Очень классная и яркая афиша. Эти команды идут первыми в своих конференциях. Они уже играли между собой в сентябре в Москве – победил ЦСКА 3:2. Дубль у ЦСКА сделал Иржи Секач, а у «Ак Барса» дубль сделал Владимир Ткачев.
Иржи Секач – это одна из интриг матча, потому что он перешел из «Ак Барса» в ЦСКА. Сейчас он приезжает в Казань, интересно, как его встретят болельщики. Секач исправно забивает в последних матчах, он хорошо вписался в состав ЦСКА. Очень интересно, как он себя проявит в матче против бывшего клуба.
В последних играх обе команды выглядят здорово. Дмитрий Квартальнов делает что-то наподобие ЦСКА из «АК Барса» после перезагрузки. «Ак Барс» играет напористо, много бросает – около 35 бросков за матч. В последней игре команда победила 4:0 в Ярославле «Локомотив». Причем неважно, кто играет на воротах у «Ак Барса» — легионер Рейдеборн или наш Билялов, он надежно действует сзади. Забить там может, кто угодно. Посмотрите, Фесенко делает дубль в Ярославле, при том, что он считается игроком третьего звена. Там может отличиться первая тройка, вторая, даже в четвертом звене может забить кто угодно. Квартальнов делает очень хорошую команду в этом сезоне.
Что касается ЦСКА, то он в представлении не нуждается. Действующий обладатель Кубка Гагарина. Кирилл Капризов в порядке – лучший бомбардир. В связке с Григоренко он просто звенит, особенно если туда подставляют Линдена Вея. Да, бывают осечки — ЦСКА проиграл «Витязю» со счетом 1:2. Подобное настораживает, но мне кажется, что это просто команда на старте сезона набирает обороты.
Очень интересно посмотреть на то, как эти команды сыграют в Казани, но трудно предсказать победителя. Тем не менее, я предложу рискованную ставку. Мне очень понравился коэффициент на сайте «Фонбет» на то, что «Ак Барс» дома не уступит, потому что он ничуть не слабее ЦСКА, а тотал в матче будет больше 4,5. Они в первом матче сгоняли 3:2, забросив 5 шайб, и здесь, мне кажется, никто в обороне отсиживаться не будет. Я рискую», — говорит Лысенков.
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