Чехия — Англия: прогноз Майкла Оуэна на матч квалификации Евро-2020 в Праге
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Чехия — Англия. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: гол Рахима Стерлинга за 2.50.
«Англия выйдет в финальную часть Евро-2020, если в пятницу выиграет в Праге. «Львы» непобедимы в последних 43 матчах отборочных турниров к Евро, эта серия тянется аж с 2009 года. Первый матч англичане выиграли со счётом 5:0 на «Уэмбли» в марте. Думаю, Англия решит все вопросы в Праге.
Любопытно вот что. Рахим Стерлинг принял участие в 12 голах (8 голов и 4 передачи) в последних восьми международных матчах. На его его гол дают 2.50 — интересный вариант».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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