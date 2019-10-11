Чехия — Англия: прогноз Майкла Оуэна на матч квалификации Евро-2020 в Праге

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Чехия — Англия. Начало встречи — в 21:45 мск.



Ставка: гол Рахима Стерлинга за 2.50.



«Англия выйдет в финальную часть Евро-2020, если в пятницу выиграет в Праге. «Львы» непобедимы в последних 43 матчах отборочных турниров к Евро, эта серия тянется аж с 2009 года. Первый матч англичане выиграли со счётом 5:0 на «Уэмбли» в марте. Думаю, Англия решит все вопросы в Праге.

Любопытно вот что. Рахим Стерлинг принял участие в 12 голах (8 голов и 4 передачи) в последних восьми международных матчах. На его его гол дают 2.50 — интересный вариант».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.