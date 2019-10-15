«Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья в основное время за 3.75.



«Витязь» наконец-то начал сбоить. Во-первых, начал приблизительно на месяц позже, чем в прежние годы. Во-вторых, это пока действительно сбой, а не вертикальное падение с заоблачных высот. И несмотря на два поражения в четырех последних матчах, это даже не половина набранных очков, а чуть позже. Отчего перед Михаилом Кравцом уже можно снять шляпу и поклониться ему в пояс: в отечественном хоккее появился еще один специалист по производству конфеток из сами знаете чего.



Поэтому можно не сомневаться, что всю кровь из «Салавата» подмосковные товарищи выпьют, а все нервы по одному вытянут. Хватит ли этого для «приварка» в количестве набранных очков – вопрос, безусловно, дискуссионный. Но сам факт того, что вопрос этот стоит, а не как в прежние годы, вызывает у специалистов легкий смех при определении потенциального победителя, говорит о многом.



Более того, нынешний «Салават» вполне себе съедобен для «Витязя». Правда, больше шансов за то, что в основное время соперники разойдутся при своих. Пусть так и будет: ничья в основное время, а в овертайме или по буллитам подольчане свое возьмут. Когда такой скромняга-трудяга, пусть и с навсегда испорченной «кредитной историей», в которое есть даже битие физического лица самому Ягру, пачками собирает скальпы обладателей Кубка Гагарина, это не может не вызывать слезы умиления у истинных ценителей хоккея», — сказал Лебедев.



«Витязь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Сошников подберут ключи к Ежову «Витязь» лишь раз в семи последних встречах забросил больше двух шайб.