Эксперты назвали вероятность увольнения Тедеско из «Спартака» в сезоне-2019/20

Московский «Спартак» обрёл нового главного тренера. Им стал 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Он подписал контракт до лета 2021 года.
Однако букмекеры не вполне уверены, что Тедеско доработает в «Спартаке» хотя бы до конца сезона-2019/20. Сделать ставку на то, что немецкий тренер покинет Москву до конца текущего сезона, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 11% вероятности. Поставить на то, что Тедеско не уволят до завершения сезона-2019/20, можно за 1.05 (89%).
Сейчас «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 14 очков в 12 турах. У лидеров — «Локомотива», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» — по 26 очков. Ранее эксперты назвали шансы красно-белых выиграть чемпионат под руководством Тедеско.
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