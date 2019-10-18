«Ницца» – «ПСЖ»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ницца» – «ПСЖ».
Ставка: победа «ПСЖ» в 1 или в 2 гола за 2.17.
«На данный момент «Ницца» испытывает проблемы с набором очков, команда одержала всего лишь одну победу в последних пяти турах.
«ПСЖ» наоборот не испытывает сложностей с тем, чтобы удерживать лидерство в чемпионате Франции, несмотря на большое количество травм. В предстоящей встрече не будет играть Неймар, который получил повреждение в товарищеской игре против Нигерии, скорее всего не сыграет Мбаппе, который пропускал матчи с участием сборной Франции, не ясна форма Кавани. Впрочем, есть Икарди, Сарабия, Ди Мария – хватает людей, которые могут позволить парижанам достичь нужного результата.
Если говорить о выездной форме парижан, то команда забивает не очень много голов, но она по набранным очкам занимает второе место в Лиге 1. Это говорит о том, что встреча не получится очень результативной, парижане вряд ли забьют много голов. Как мне кажется, здесь будет разница в 1-2 мяча.
«Ницца» потеряла взятого в аренду Унаса, дисквалифицирован Юсеф Атталь, который служит палочкой-выручалочкой Патрика Виейра. Пока не слишком много забивает Каспер Дольберг, есть проблемы с реализацией голевых моментов, так как форвард Игнатиус Гонаго забил всего один мяч в чемпионате.
Я предлагаю в этом матче не гнаться за забитыми мячами, так как была пауза на матчи национальных сборных и для парижан эта встреча не получится легкой. Впрочем, «ПСЖ» должен одержать победу с разницей в 1-2 мяча. ФОНБЕТ предлагает на это коэффициент 2,17», — сказал Неценко.
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