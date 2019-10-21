Букмекеры снизили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ после разгрома «Ростова»

В 13-м туре РПЛ «Зенит» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 6:1. Букмекеры после этой победы снизили коэффициент на чемпионство питерского клуба.
Поставить на победу команды Сергея Семака в сезоне-2019/20 можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 49% вероятности. Перед туром шансы «Зенита» стать чемпионом оценивались коэффициентом 2.15.
В активе «Зенита» сейчас 29 очков, он делит лидерство в чемпионате с «Локомотивом». Шансы москвичей выиграть чемпионство аналитики оценили коэффициентом 4.0 (22%). На 2 очка от лидеров отстаёт «Краснодар», поставить на победу команды Мурада Мусаева можно за 7.00 (12%).
Вероятность итогового успеха ЦСКА букмекеры оценили коэффициентом 8.5 (10%). «Армейцы» отстают от лидеров на три очка, как и «Ростов». Сделать ставку на команду Валерия Карпина можно за 10.0 (9%).
«Спартак» в первом матче под руководством Доменико Тедеско сыграл вничью с «Рубином» — 0:0. Команда расположилась на 11-й строчке, отставая от лидеров на 14 очков. Поставить на то, что спартаковцы станут чемпионами, можно за 250.0 (0,4%).
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