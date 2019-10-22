«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Локомотив» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Ювентус» выиграет и не пропустит за 1.75.



«У нас на повестке дня Лига чемпионов и матч с участием российской команды. «Локомотив» отправляется в гости к «Ювентусу». Точнее, «Локомотив» уже на месте и готовится к матчу без ряда ведущих игроков. Как мы видели по матчу с «Ахматом», это не помешало на выезде добиться положительного результата. Но где «Ахмат», а где «Ювентус»?



Здесь совсем другие расклады. Третий и четвертый туры на групповой стадии во многом являются определяющими. У «Локомотива» травму получил Джорджевич, нет Смолова, есть проблемы с Рыбусем. Возможно, Крыховяк вернется. В общем, я не удивлюсь, если «Локомотив» сыграет в три центральных защитника и будет сидеть в окопах в ожидании контратаки или стандарта. Есть Алексей Миранчук, есть Жоау Мариу, которые могут что-то придумать. Большого ресурса у Семина против «Ювентуса» нет.



Маурицио Сарри свой футбол прививает нынешнему составу туринцев. Что-то получается, что-то нет. Очень хорошо «Ювентус» сыграл в матче с «Интером» (2:1), перед решающим голом сделав более 20 передач. В последнем матче чудеса творил Буффон, вытаскивая мячи из-под перекладины. Возможности «Ювентуса» всем прекрасно известны, а как сыграет «Локомотив», знает только Юрий Семин и его тренерский штаб.



Я уже однажды обжегся, когда давал прогноз на проигрыш «Локомотива» в Леверкузене. Там «Локомотив» многих удивил. Думаю, что еще раз удивить на выезде будет сложно. В матче с «Атлетико» мы увидели, что команды все же разного уровня. Разумеется, что «Атлетико» ближе к «Ювентусу», чем к леверкузенскому клубу.



Я веду к тому, что «Ювентус», конечно же, выиграет, конечно же, не пропустит. Поэтому основной ставкой будет сухая победа «Ювентуса» за 1,75 на сайте «Винлайна». Думаю, что он еще будет провисать к началу матча. Победа «Ювентуса» через тотал меньше 3,5 мяча тоже любопытное предложение.



Учитывая, что, как мне кажется, «Локомотив» не забьет, то можно было бы сыграть вариант мультисчет 1:0, 2:0, 3:0. Здесь коэффициент выше двойки. Мне кажется, что у «Локомотива» будет больше шансов что-то зацепить в домашней игре, чем в выездной. Тем не менее удачи железнодорожникам. В этой Лиге чемпионов они еще поборются с «Байером».



В общем, выбирайте: либо мультисчет, либо победа «Ювентуса» всухую. Это мои прогнозы на матч «Ювентус» — «Локомотив» в Лиге чемпионов», — сказал Генич.



«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.