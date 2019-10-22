«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» — «Локомотив».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.68.



«У «Локомотива» впереди очень статусный и важный матч с «Ювентусом» в Турине. Для «Локо» это большая проверка. «Ювентус» в последнее время меняется. Команда играет по-другому, в более атакующей манере, имеет больше моментов. Для «Локомотива» это будет настоящее испытание. Мы знаем, что «Локомотив» стал сильнее по сравнению с прошлым годом. «Локомотив», как мне кажется, умеет терпеть. Да, поражение от «Атлетико» было болезненным. Но оно показало, что «Локомотив» может играть против больших команд.



Понятно, что «Локо» аутсайдер, понятно, что «Ювентус» постарается выиграть эту встречу и пробиться плей-офф Лиги чемпионов с первого места, но думаю, что «Локо» постарается сдержать «Ювентус» с расчётом на контратаки. У «Ювентуса» не всё в порядке с обороной. Де Лигт не так хорош, поэтому «Локо» имеет шанс на гол. Мой прогноз в этом матче — тотал больше 2,5. Можно взять и «обе забьют», но это чуть рискованней. Я же выбираю вариант ТБ (2,5)», — сказал Арустамян.

«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.