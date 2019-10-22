«Салават Юлаев» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.60.



«Ох, интересный матч нас ждёт. Ну, думаю, победа над Казанью придала уверенности команде Цулыгина. «Зелёное дерби», принципиальные соперники, полный стадион — всё это ещё свежо в памяти у уфимцев.



«Авангарду» нужно справляться с первым звеном Уфы, если смогут что-то противопоставить, то победа в кармане. У Умарка звено очень сильное, я бы даже сказал — крайне сильное. «Салават» сейчас неплохо выглядит, там очень серьёзные ребята. Нашла ли свою игру Уфа? Думаю, что да, она отлично действовала против «Ак Барса» и уже готовится к плей-офф. Бывают, конечно, и поражения, но шестое или пятое место в таблице — вполне нормальная ситуация для «юлаевцев».



Сначала думал поставить на «Авангард», но не посмотрел, где играют команды. Если бы матч проходил в Балашихе, то тут я бы ещё поспорил. Думаю, что в Уфе нас ждёт принципиаловка. Полный стадион, болельщики, окрылённые предыдущей победой, сильнейшее первое звено Умарка. Против такого «Авангард» вряд ли что-то сделает. Поставлю на победу «Салавата Юлаева» в основное время», — сказал Кожевников.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: у Метсолы и Бобкова будет много работы Шесть из восьми предыдущих очных встреч уфимцев и омичей получились верховыми.