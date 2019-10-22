«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив». Встреча начнётся сегодня, 22 октября, в 22:00 мск.



Ставка: «Ювентус» выиграет и не пропустит за 1.82.



«Ещё при жеребьёвке стало понятно, что для «Локомотива» главный соперник в этой группе – это «Байер». Поэтому финальная победа в Германии была серьёзным шагом вперёд к получению третьего места. Так как очень сложно представить, что из такой группы можно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Всё-таки «Ювентус» и «Атлетико», скорее всего, шагнут дальше. Особенно с учётом того, как «Локомотив» в ЛЧ прошлого сезона играл и как он играл в частности на выезде. 7 поражений в 9 матчах в этом соревновании – это большая проблема. И при этом из этих 7 в 5 «Локо» забить не смог.



Тут же «Ювентус», который в последнее время почувствовал, что такое футбол Маурицио Сарри. И в обороне команда играет надёжно, ну а в атаке – Криштиану и все остальные.



В общем, я думаю, что в этой игре мы имеем явного фаворита. «Локомотив» в такой ситуации перенесёт больше внимания на игру на выходных против московского «Спартака» (как бы парадоксально это ни звучало). Мне кажется, в этом нет абсолютно ничего зазорного. Большая сцена – это красиво для статуса клуба. Но с точки зрения стратегии три очка против «Спартака» – они, во-первых, ближе, во-вторых, гораздо важнее. Поэтому я думаю, что «Ювентус» победит и не пропустит», — сказал Казанский.

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