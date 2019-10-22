«Атлетико» – «Байер»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Байер».
Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.
«В последних трёх турах Ла Лиги «Атлетико» трижды сыграл вничью. С обороной у команды традиционно в порядке, но есть проблемы с атакой: забито всего 8 мячей в 9 турах чемпионата Испании. Диего Коста и Альваро Мората пока не оправдывают ожиданий. А Жоау Фелиш получил травму в матче с «Валенсией», и теперь неясно, сможет ли он сыграть с «Байером».
Тем не менее, как бы ни плохи дела в атаке у «Атлетико», оборона немецкого клуба ей по зубам. «Байер» пока является разочарованием этой группы. Предполагалось, что клуб из Леверкузена будет занимать третье место и претендовать на второе, но поражения от «Локомотива» и «Ювентуса» оставили «Байер» последним в таблице. Матч в Мадриде для «Байера» – последний шанс зацепиться за борьбу.
И всё же «Байер» сейчас в не очень хорошем состоянии, оборона не впечатляет. Поражение 0:3 от «Айнтрахта» в Бундеслиге тому пример. Поэтому «Атлетико» в родных стенах должен наконец раскрыться в атаке с подходящим соперником. Ставлю на победу «Атлетико» и хотя бы один гол хозяев во втором тайме», — сказал Гратакос.
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