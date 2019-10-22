«Атлетико» — «Байер»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» — «Байер».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.



«Атлетико» в минувшие выходные провёл типичный для себя матч, должен был одерживать суховатую, аккуратную, не слишком зрелищную победу 1:0 над «Валенсией», но вмешался форс-мажор. Минут за 15 до конца игры Жоао Феликс получил травму и вынужден был уйти с поля. В ситуации, когда все замены у «Атлетико» уже были сделаны, команда осталась вдесятером, а «Валенсия» смогла заработать штрафной, с которого Дани Парехо великолепным ударом просто не оставил шансов Облаку. Словом, это та ситуация, когда даже прекрасно построенная оборона «Атлетико» была бессильна – она бессильна против прямых ударов со штрафных, когда удары настолько безукоризненны, как это сделал Парехо.



В итоге ничья 1:1 – «Атлетико» времени не хватило, чтобы вырвать победу, да и сложно это было сделать в меньшинстве, хотя на последней минуте кореец из «Валенсии» получил красную карточку. Потерял «Атлетико» два очка и теперь будет исправляться в матче Лиги чемпионов. Я думаю, что исправится, полагаю, что «Атлетико» победит, так как соперник на этот раз гораздо проще. При всём уважении к «Байеру», в нынешнем сезоне он слабее «Валенсии». Достаточно посмотреть на результаты в Бундеслиге, где всего лишь на девятом месте идёт команда из Леверкузена. Более того, половину своих очков «Байер» набрал ещё в августе, а потом началась Лига чемпионов, и, оказавшись в необходимости играть на два фронта, «Байер» посыпался.



В Лиге чемпионов «Байер» выступает отвратительно. Начиналось всё с матча с «Локомотивом», казалось бы, та игра, в которой больше всего шансов победить из всех, которые «Байеру» предстоят на групповом этапе, но он проиграл «Локомотиву» — своему потенциально прямому конкуренту в борьбе за третье место — 1:2. После этого леверкузенцы поехали в Турин, где получили 0:3. Теперь ещё один выездной матч с другим фаворитом группы «Атлетико», шансов у «Байера» очень мало.



Последний матч леверкузенцы проиграли 0:3 во Франкфурте «Айнтрахту». Статистические показатели у команд были примерно равные, подвела «Байер» реализация голевых моментов. Но их будет крайне мало у «Байера» в Мадриде, если они вообще будут. Оборона у «Атлетико» слаженная, пара центральных защитников Савич – Фелипе за три матча, которые они сыграли вместе, пропустила только один гол. Это был гол со штрафного прямым ударом. Кроме того у «Атлетико» будет усиление, поскольку основные латерали Лоди и Триппьер в прошлом туре не играли. Они отдохнули, будут полны сил и будут разрывать по краям «Байер» довольно уверенно.



Я был довольно удивлён, обнаружив весьма пристойный коэффициент 1.65 на чистую победу «Атлетико». Я выбираю эту ставку», — сказал Вишневский.

«Атлетико» — «Байер». Прогноз: Симеоне даст шанс «Локомотиву» на евровесну «Атлетико» накажет за каждую ошибку аутсайдера группы D. «Байеру» ничего не светит в Мадриде.