«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» — «Локомотив». Игра состоится сегодня, 22 октября, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ювентуса» и меньше 3 мячей в матче за 2.65.



«Помимо того, что у «Локомотива» много травмированных, надо понимать, что такое «Ювентус». «Юве» на протяжении долгих лет – это лучшая команда в обороне, а ещё пришёл Ронадлу. Все последние годы они чемпионы страны. На своём поле они играют строго в обороне и быстро в атаке.



У «Локо» сейчас не лучшие времена. Ещё раз повторюсь, очень много травмированных. Поэтому думаю, что у гостей здесь ничего не выгорит. Мои ставки: победа «Ювентуса», «Локо» не забьёт и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

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