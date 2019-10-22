«Олимпиакос» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Бавария» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Как «Бавария» выглядит в выездных матчах, мы уже увидели в Лондоне, но сейчас это будет немного другая команда – на долгий срок выбыл Зюле. Есть некоторые вопросы к тому, как будет построена оборона «Баварии». Я думаю, что игра для мюнхенцев будет даже сложнее, чем был матч в Лондоне.



«Бавария» пропускает практически в каждой игре, поэтому единственный вариант для Ника Ковача – попробовать силой своей атаки компенсировать те проблемы, которые возникают в обороне. Поэтому мой вариант ставки на этот матч – обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,95.



Мне кажется, что даже если здесь будет ничья или вдруг победа «Олимпиакоса», то всё равно это произойдёт, выражаясь букмекерским языком, через верх», — сказал Андронов.

«Олимпиакос» — «Бавария». Прогноз: Левандовски не станет брать выходной Мюнхенцам надо исправляться за очередную осечку в чемпионате Германии.