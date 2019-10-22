Эксперты назвали ставки россиян на матч «Ювентус» — «Локомотив»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» начнётся сегодня, 22 октября, в 22:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
98% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 1% — на «Локомотив», ещё 1% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 96% объёма рынка при коэффициенте 1.57. 4% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.40).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу «Ювентуса». На этот исход поставлено 76% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех хозяев с форой (-1) (10%), с форой (-1,5) (8%), на то, что команды забьют минимум 3 мяча (5%), и на то, что «Ювентус» победит, а в матче будет как минимум 2 гола (1%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Ювентус» выиграет, с коэффициентом 1.22.
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