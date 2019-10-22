«Атлетико» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Байер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.
«Игра, в которой у меня лично сомнений нет. Коэффициент пусть и не самый большой, но, думаю, это гарантированная ставка. Ничего другого здесь предложить нельзя. «Байер» — команда, которая и в чемпионате испытывает проблемы, и вообще находится на грани расставания со своим тренером. Нет у неё определённой игровой модели. Ну и против конкретной игровой модели, которая есть у «Атлетико» (Мадрид), думаю, «Байер» окажется беспомощен.
Чистая победа «Атлетико» на домашнем стадионе, считаю, отличная ставка. Коэффициент — 1.65. Не представляю себе, что может сделать «Байер» с его набором футболистов против Диего Симеоне и его достаточно злой игровой модели», — сказал Андронов.
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