«Атлетико» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Байер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.



«Игра, в которой у меня лично сомнений нет. Коэффициент пусть и не самый большой, но, думаю, это гарантированная ставка. Ничего другого здесь предложить нельзя. «Байер» — команда, которая и в чемпионате испытывает проблемы, и вообще находится на грани расставания со своим тренером. Нет у неё определённой игровой модели. Ну и против конкретной игровой модели, которая есть у «Атлетико» (Мадрид), думаю, «Байер» окажется беспомощен.



Чистая победа «Атлетико» на домашнем стадионе, считаю, отличная ставка. Коэффициент — 1.65. Не представляю себе, что может сделать «Байер» с его набором футболистов против Диего Симеоне и его достаточно злой игровой модели», — сказал Андронов.

«Атлетико» — «Байер». Прогноз: Симеоне даст шанс «Локомотиву» на евровесну «Атлетико» накажет за каждую ошибку аутсайдера группы D. «Байеру» ничего не светит в Мадриде.